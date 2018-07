Da Romano ai 4.554 metri del «Rosa»

Ecco gli sposini da record In alto che più in alto non si può: Claudia Venturelli e Fulvio Piavani per sposarsi hanno scelto il rifugio Capanna Margherita che a 4.554 metri di altitudine, sulla vetta della punta Gnifetti nel gruppo del Monte Rosa, è il più alto d’Europa.

E sono stati i primi. Gli sposi, di Romano di Lombardia, entrambi 35enni, sono saliti sabato a piedi. Niente elicottero: chi intende unirsi in matrimonio sul rifugio più alto d’Europa deve arrivarci in perfetto spirito alpinistico.

Lo scambio degli anelli è avvenuto sabato verso le 10,30, al cospetto dell’amico Giuseppe Rinaldi, 46 anni di Vertova, che per l’occasione ha avuto la delega dal sindaco di Alagna Roberto Veggi. Scarponi ai piedi, pantaloni tecnici e la fascia tricolore portata in quota dal primo cittadino (alpinista) qualche giorno fa, Rinaldi ha suggellato le nozze, chiudendo la cerimonia civile con la firma dei testimoni, Katia Cerea di Curno per la sposa e Manuel Aldenghi di Albino per lo sposo.

