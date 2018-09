Fiammata da una cisterna a Verdello

Grave ustione in viso per un 35enne L’incidente è avvenuto nell’autolavaggio per tir che si trova dietro al distributore Total Erg di via Papa Giovanni.

Gravi ustioni al viso per un 35enne marocchino dipendente del distributore Totale Erg di via Papa Giovanni a Verdello. Verso le 17 l’uomo stava iniziando le operazioni di pulizia di una cisterna con targa straniera, in un apposito hangar che sorge proprio dietro le pompe di benzina. Quando ha aperto il boccaporto è stato investito da una fiammata che lo ha colpito al viso, ustionandolo gravemente. Sul posto sono subito accorsi vigili de fuoco e con loro un’ambulanza e un’auto medica che hanno subito soccorso l’uomo. le sue condizioni sembrerebbero gravi.

