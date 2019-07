(Foto by Cesni)

Il tetto in fiamme (Foto by Cesni)

Fara Gera d’Adda, fiamme nella notte

Bruciano 100 metri quadri di tetto Fortunatamente la casa sottostante non era abitata.

L’incendio si è sviluppato per il surriscaldamento di una canna fumaria di una pizzeria che si trova al piano terreno di uno stabile di via Treviglio a Fara Gera d’Adda.

Sono bastati pochi minuti per distruggere completamente 100 metri quadri di tetto alle 3e 15 della mattina di lunedì 29 luglio. Sul posto sono subito accorsi tre squadre di Vigili del fuoco da treviglio e da Dalmine che hanno impiegato circa due ore e mezza per spegnere le fiamme. Fortunatamente l’appartamento sottostante non è abitato.

L’intervento dei Vigili del fuoco

(Foto by Cesni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA