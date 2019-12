Furgone contro scuolabus: quattro feriti

A Treviglio brucia il tetto di una villetta Tra le quattro persone coinvolte nello schianto anche una bambina di 12 anni. Tutti sono stati precauzionalmente trasferiti al Pronto soccorso di Treviglio: fortunatamente non ci sono feriti gravi.

Paura a Treviglio poco prima delle 14 di martedì 10 dicembre. Un furgone, un Fiat Ducato, si è scontrato con uno scuolabus in via Brignano, all’altezza del capannone dell’azienda Gls. Fortunatamente i feriti non sono gravi: ad avere la peggio l’autista del furgone mentre per i tre feriti dello scuolabus solo molto spavento. Tra loro anche una bambina di 12 anni. Sono stati precauzionalmente trasferiti al Pronto soccorso di Treviglio.

Da quanto è stato ricostruito dalla polizia locale di Treviglio, accorsa sul posto, lo scuolabus stava svoltando quando é arrivato il furgone che ha colpito il bus lateralmente. E sempre a Treviglio in via Padova un tetto di una villetta a schiera ha preso fuoco. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco.

