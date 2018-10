Gattina salvata dal sindaco di Caravaggio

Trovata sull’A35: ora Brebemì cerca casa Bolandrini se l’è trovata davanti all’auto nel sottopasso dell’A35: illesa. L’ha chiamata «Brebemì»

Si chiama Brebemì perché è stata salvata a Caravaggio sulla strada del sottopasso dell’autostrada Brebemi A35. È la gattina che il sindaco Claudio Bolandrini settimana scorsa, intorno alle 23, si è trovato improvvisamente di fronte l’auto, non riuscendo ad evitarla e passandoci così sopra. Il primo cittadino non ha, però, proseguito. Poco più avanti ha accostato in un punto sicuro ed è accorso a piedi a vedere in che condizioni fosse. «Pensavo di trovarla agonizzante - racconta -. Invece era solo pietrificata dalla paura». Bolandrini ha preso la gattina e l’ha portata a casa per la notte, poi il giorno seguente l’ha portata all’ambulatorio veterinario Salvatore di Mauro dove si trova tutt’ora in custodia: «Avendo già due gatti in casa - dice Bolandrini - non l’ho potuta tenere, ma sono sicuro che troverà al più presto qualcuno. È una micia fortunata, non so come sia riuscita a salvarsi».

