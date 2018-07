Grave incidente in moto a Mornico

Elisoccorso in azione e strada chiusa Schianto in cui sono stati coinvolti un’auto e una moto sulla statale 573, l’Ogliese che è stata chiusa per agevolare i soccorsi.

Verso le 13.20 di venerdì 6 luglio, in volo l’elicottero a Mornico per un altro grave incidente che ha coinvolto un’auto e una moto sulla statale 573, l’Ogliese. In volo si è alzato l’elicottero per soccorrere il motociclista coinvolto che sarebbe grave. La strada è stata chiusa per permettere ai soccorsi di agire più efficacemente e rapidamente.

