Incidente in Brebemi, grave motociclista

Due feriti, interviene anche l’elisoccorso Lo scontro è avvenuto verso le 12 di mercoledì 19 settembre nel tratto di autostrada tra Romano di Lombardia e Bariano.

Scihianto auto moto in A35, l’autostrada Brebemi che colle Brescia a Milano. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso con un’ambulanza della Croce Rossa di Romano di Lombardia e l’elisoccorso proveniente da Brescia.

Ancora pochi i dettagli, il motociclista sarebbe ferito gravemente, infatti è stato trasferito in ospedale in codice rosso con l’elicottero. Ferite lievi anche per l’automobilista che è stato condotto all’ospedale di Romano di Lombardia per accertamenti.

