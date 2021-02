Grave investimento a Verdello In ospedale ragazza di 23 anni

(Foto by Luca Cesni)

In ospedale ragazza di 23 anni L’incidente è avvenuto martedì 23 febbraio alle 15.20 sulla Provinciale.

Una ragazza di 23 anni è in condizioni gravi dopo essere stata investita da un’auto a Verdello lungo la provinciale 42 all’ingresso del paese.

Da una prima ricostruzione sembra che la ragazza fosse appena uscita dal portone di casa in un tratto di strada in cui non c’è marciapiede e sia stata travolta da un'auto che stava sopraggiungendo.

Le sue condizioni sono parse subito gravi, tanto che è stato allertato anche l’elisoccorso da Bergamo che comunque alla fine non è intervenuto. La giovane è stata caricata su un’ambulanza e portata in codice rosso in ospedale.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Verdello per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

