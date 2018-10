Zingonia, una bicicletta sul balcone

Bimba di 3 anni cade dal 1° piano: è grave È grave ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza la bambina di tre anni che è caduta dal balcone a Zingonia.

L’incidente alle 17.45 di mercoledì 3 ottobre in Corso Asia, al civico 28 di Zingonia. La bambina è caduta dal terrazzo della sua abitazione, fortunatamente al primo piano. Un volo di circa 3-4 metri: la piccola, di origine senegalese, era a casa con la mamma e la nonna, oltre la sorella, quando avrebbe preso la sua bicicletta (e non la seggiolina come scritto in precedenza, ndr) e l’avrebbe messa sul terrazzo, salendoci sopra con i piedi. Da qui l’incidente: la piccola è precipitata dal balcone, finendo nel cortile del palazzo.

Fortunatamente non ha perso conoscenza e proprio le grida e il pianto della piccola hanno allertato la famiglia e i vicini. Sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra di Trezzo in codice rosso e le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto. La bambina è stata trasferita d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo: gravi i traumi, con multiple fratture agli arti. È in prognosi riservata.

