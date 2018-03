I vicini chiamano i carabinieri

Urgnano, ladro arrestato in casa È successo nella serata di giovedì 8 marzo si tratta di un 25enne con precedenti.

I carabinieri di Urgnano hanno fermato e denunciato per tentato furto aggravato un ucraino 25enne, con alle spalle altri precedenti di polizia. L’uomo è stato bloccato dai militari dell’Arma dopo che una chiamata al “112” da parte di alcuni vicini di casa, aveva segnalato dei movimenti sospetti in via Colombo ad Urgnano, presso un’abitazione privata. Giunti sul posto, i carabinieri hanno quindi rintracciato lo straniero che, inutilmente, ha tentato di accennare una fuga ma è stato bloccato. Il 25enne nell’infrangere un vetro si è anche ferito ad una mano.

Oltre al relativo deferimento in stato di libertà, i militari hanno avviato accertamenti per risalire a eventuali ulteriori furti messi a segno nei giorni scorsi nella stessa zona.

