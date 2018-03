Il «Paperone» di Treviglio è Sonzogni

Ha anche le azioni della Walt Disney L’esponente del Pd ha il reddito più alto tra i consiglieri comunali: e da Paperone di nome e di fatto ha anche azioni alla Walt Disney.

Pubblicati, sul sito del Comune di Treviglio, i redditi dei consiglieri comunali, che riferiti al 2016 vedono Stefano Sonzogni (Pd) in testa con un imponibile di 69.284 euro. Sonzogni, dunque, in base alla dichiarazione patrimoniale è il più «ricco» del Consiglio comunale: fa sorridere che il «paperone» del Consiglio possieda 10 azioni della Walt Disney. Pubblicati anche i paperoni in Parlamento.

