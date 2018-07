In moto contro la fiancata del camion

Resta grave il 40enne di Spirano Le sue condizioni rimangono gravi e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Rimangono molto gravi le condizioni del motociclista quarantenne di Spirano che giovedì mattina, nella zona produttiva di Cologno, si era scontrato contro un camion che stava facendo manovra in via dell’Artigianato. Il centauro si era appena recato nell’azienda in cui lavora come saldatore, la 2M carpenteria che si trova sulla stessa strada dove è avvenuto l’incidente.

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi: l’uomo presentava ferite al petto da cui perdeva molto sangue. Attualmente si trova ricoverato all’ospedale papa Giovanni XXIII dove, in eliambulanza, era stato subito trasportato in codice rosso dopo l’incidente.

