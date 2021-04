Principio d’incendio a Martinengo. Arrivano i Vigili del fuoco, nessun ferito I soccorsi sono stati chiamati attorno alle 10 di mercoledì 14 aprile.

I Vigili del Fuoco volontari di Romano di Lombardia e una squadra della centrale di Bergamo sono intervenuti alle 10.30 di mercoledì 14 aprile per un principio d’incendio a Martinengo in via Locatelli.

Fortunatamente nessuno si è ferito, i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme. Ancora da stabilire il danno subito.

