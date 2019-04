Inseguimento da film nella Bassa

Auto rubata, arrestato un pregiudicato Arrestato dai carabinieri un pregiudicato dopo un inseguimento da film. Guidava un’autovettura rubata.

È stato arrestato in flagranza di reato giovedì sera a Boltiere dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Treviglio dopo un inseguimento da film durato per diversi chilometri con ben 2 gazzelle del 112.

Fermato un marocchino 40enne, in Italia senza fissa dimora, irregolare e con a carico diversi precedenti di polizia e penali per reati contro il patrimonio ma non solo, catturato in nottata dai militari dell’Arma dopo un rocambolesco inseguimento in auto iniziato a Boltiere, proseguito poi per Ciserano e terminato infine sempre a Boltiere.

Lo straniero si trovava a bordo di un’autovettura rubata, un‘utilitaria il cui furto era stato denunciato nei giorni scorsi sempre in provincia di Bergamo. Quando gli è stato intimato l’alt, ha proseguito la sua corsa, prima in auto e poi anche a piedi, quando le due pattuglie dei carabinieri gli hanno sbarrato la strada da una parte all’altra.

Anche l’inseguimento a piedi, in mezzo ai campi e sotto la pioggia, è proseguito per quasi 4 km. Una volta bloccato, lo straniero ha tentato di resistere ulteriormente, cercando così di aggredire i militari anche una volta accompagnato in caserma, finché non è stato definitivamente ammanettato.Per tale ragione è così scattato il relativo arresto per resistenza a pubblico ufficiale, oltre al deferimento in stato di libertà per ricettazione. In mattinata la relativa udienza di convalida.

