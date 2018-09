Investito a Treviglio di prima mattina

Grave in ospedale un 33enne Un uomo di 33 anni è stato investito nella mattinata di venerdì 7 settembre.

L’incidente alle 5.45 in via Palazzo. L’uomo è stato travolto da un’auto e le sue condizioni sono parse subito gravi. Soccorso da un’ambulanza e un’automedica, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di treviglio. Sulla dinamica dell’incidente non ci sono ancora informazioni, sul luogo dell’investimento anche le forze dell’ordine.

