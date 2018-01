(Foto by Foto Cesni)

Il cantiere a Casirate (Foto by Foto Cesni)

«L’apertura il prossimo autunno» - Foto

A Casirate 400 posti di lavoro con Amazon Lo avevamo già preannunciato ma ora Amazon ha ufficializzato l’apertura di un nuovo centro a Casirate. Il sito, che avrà una superficie di 34.000 metri quadri, permetterà la creazione di 400 nuovi posti di lavoro nei prossimi tre anni. L’apertura, si legge in una nota, è prevista nell’autunno del 2018.

Dal suo arrivo in Italia nel 2010 Amazon ha investito oltre 800 milioni di euro e creato più di 3.000 posti di lavoro. Gli ultimi centri di distribuzione ad entrare in attività sono stati, lo scorso settembre, quelli di Passo Corese (Rieti) e Vercelli su cui l’azienda Usa ha investito 150 milioni e 65 milioni di euro, con la creazione di 1.200 posti di lavoro a Passo Corese e 600 a Vercelli entro tre anni.

Tra l’altro a Casirate le ruspe sono già al lavoro da novembre scorso e fra meno di un anno il grande polo logistico previsto in una parte dell’ex area Agip di via Rossini diverrà realtà. Il nuovo insediamento è destinato a dare una «scarica di adrenalina» all’economia della zona: 120 mila metri quadrati complessivi, che verranno occupati da una superficie coperta pari a 35 mila metri quadrati per un investimento che si aggira sugli 80 milioni di euro.

