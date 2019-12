Le strappa la borsa e lei cade a terra

Scippo a Treviglio, 85enne in ospedale Si è impadronito della borsetta ed è fuggito via lasciando un’anziana signora a terra.

Le ha strappato strappato la borsa con violenza e lei, un’anziana di 85 anni, è caduta a terra e ha perso i sensi. Lo scippatore nel frattempo si è impadronito della borsetta e si è dileguato. Il furto con strappo è avvenuto a Treviglio, in via Jenner, intorno a mezzogiorno di giovedì 19 dicembre. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Treviglio e il personale medico che ha prestato i primi soccorsi alla donna in evidente stato confusionale. L’anziana è stata poi trasportata al Pronto soccorso di Treviglio e tenuta in stato di osservazione per le lesioni patite alla testa e al volto. I Carabinieri stanno ora acquisendo i video delle telecamere della zona per risalire all’autore del grave gesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA