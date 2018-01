Non solo rapinò e aggredì un’anziana

Furti nei negozi: arrestato 48enne Svolta nelle indagini di una rapina avvenuta a Cologno al Serio. I carabinieri hanno arrestato su ordinanza di custodia cautelare un pregiudicato 48enne, ora ai domiciliari. Contestati anche altri episodi furtivi commessi nella Bassa.

A compiere l’arresto i carabinieri di Urgnano: in manette un 48enne italiano, con alle spalle già altri precedenti penali, tra cui anche il tentato omicidio. L’uomo, una settimana prima dello scorso Natale, a Cologno al Serio rapinò l’abitazione di un’anziana ultrasettantenne, procurandole in quell’occasione anche delle lesioni personali guaribili in sette giorni.

In quella circostanza, il 48enne rubò degli apparecchi tecnologici in possesso della donna e del denaro contante. Le successive indagini eseguite dai carabinieri consentirono comunque, nel giro di sole poche ore, di risalire all’uomo e di recuperare parte della refurtiva, poi restituita alla vittima.

Tra novembre e dicembre 2017, dalle indagini messe in atto dai militari e dalla magistratura, il 48enne aveva compiuto anche alcuni furti anche all’interno di esercizi pubblici e commerciali di Ghisalba e Cologno al Serio, sottraendo in particolare portafogli, cellulari e valori vari appartenenti a diversi proprietari.Anche in questo caso le indagini unite ad accertamenti tecnici hanno permesso di risalire con certezza al 48enne.

Agli arresti domiciliari con le accuse di rapina aggravata in abitazione, lesioni personali aggravate e furto aggravato e continuato, nei prossimi giorni l’uomo sarà sottoposto ad interrogatorio di garanzia da parte del gip del Tribunale di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA