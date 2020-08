Notte alcolica, super lavoro per il 118

In ospedale 6 ragazze tra i 14 e 21 anni In sole tre ore nella notte tra sabato e domenica cinque uscite dell’ambulanza per soccorrere sei ragazze e un ragazzo che sono stati male per aver esagerato con l’alcol.

Gli interventi sono cominciati quando mancavano pochi minuti all’una, un’ambulanza è stata chiamata a Ciserano in via Arcene per soccorrere due ragazzine che avevano bevuto troppo una di 14 e una di 15 anni. Le due si sono riprese e non c’è stato bisogno del ricovero in ospedale.

Alla stessa ora un’altra ambulanza, invece, è accorsa a Presezzo, questa volta per una ragazza di 21 anni che è stata ricoverata al Papa Giovanni in codice giallo.

Pochi minuti dopo è stata la volta di Orio al Serio in via Portico, medici al lavoro per soccorrere una 18enne trasportata in codice verde all’ospedale di Seriate.

Ambulanza che è dovuta tornare in via Portico a Orio verso le 3 per altre due ragazze di 16 e 17 anni, anche loro trasportate in codice verde al Bolognini.

Ultimo intervento questa volta per un ragazzo di 26 anni in via Guzzanica Stezzano.

