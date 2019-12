Nuove poltrone per l’ufficio del sindaco

«Spesi 1.010 euro, è eccessivo» Boltiere, la minoranza all’attacco per l’acquisto di una poltrona presidenziale e due per visitatori destinate all’ufficio del primo cittadino. Lui replica: polemica sterile.

È guerra di poltrone a Boltiere. La minoranza della lista «Cambia il passo» nell’ultima seduta del Consiglio comunale ha presentato un’interrogazione scritta in cui chiede conto al sindaco Osvaldo Palazzini, della lista «Gente di Boltiere», della spesa di 1.010 euro che è stata fatta, come si legge sulla relativa determina, per la «fornitura di arredo per l’ufficio del sindaco». Per l’esattezza con questa cifra sono state acquistate tre poltrone per l’ufficio del primo cittadino (una poltrona presidenziale e due per visitatori). «Una spesa eccessiva» per la minoranza. Il sindaco: «Polemica sterile. Noi stiamo lavorando molto per risolvere i veri problemi di Boltiere».



