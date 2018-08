Olda, salvo motociclista fuori strada

A Calcio grave un diciassettenne Due incidenti nel pomeriggio di Ferragosto: in Valtaleggio un ventottenne è precipitato per una trentina di metri in un dirupo, mentre nella Bassa il giovane è stato trovato già a terra da un automobilista.

Due incidenti in moto si sono registrati nel pomeriggio di mercoledì 15 agosto, giorno di Ferragosto, a Olda di Taleggio e a Calcio.

Nel primo caso, attorno alle 19 un motociclista di 28 anni è precipitato nel bosco a lato della strada provinciale 25, a Olda di Taleggio, facendo un volo di una trentina di metri. Nonostante l’incidente, il motociclista non ha riportato gravi ferite. È stato soccorso e portato in ambulanza dal 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

Due ore prima, attorno alle 17, a Calcio, un diciassettenne in moto ha riportato ferite gravi cadendo da solo nei pressi della rotatoria di via Cantarana, all’ingresso dell’abitato. A notarlo già a terra è stato un automobilista di passaggio, che ha chiamato il 118. Il ragazzo, che vive in paese, è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. La prognosi è riservata. Dei rilievi se ne sono occupati i carabinieri di Treviglio.

