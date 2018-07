Osio Sotto, fermati due spacciatori

Carabinieri, nella Bassa già 200 arresti Con i due di martedì 10 luglio salgono a quota 200 gli arresti totali eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Treviglio del comandante Davide Papasodaro nel 2018.

Martedì 11 luglio sono stati arrestati in flagranza di reato altri due uomini per concorso di persone in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno in particolare catturato due italiani, un uomo di 46 anni ed una donna di 35 anni, entrambi residenti in provincia di Lecco, venuti a “Zingonia” per un carico di droga. I militari hanno infatti fermato i due a Osio Sotto, dopo averli seguiti negli spostamenti, e li hanno trovati in possesso di circa mezzo kg di hashish suddiviso in cinque panetti, oltre ad una dose di cocaina.

L’uomo, un pregiudicato per reati vari, e la donna, anch’essa con alle spalle alcuni precedenti di polizia, su disposizione del PM di turno, sono stati quindi temporaneamente ristretti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Treviglio, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Bergamo. È stato affidato al servizio veterinario cittadino il cane, privo di chip identificativo, di proprietà dei due.

