Picnic lungo il fiume Serio nel weekend

Scia di rifiuti abbandonati nel verde Bottiglie e sacchetti persino sotto il cartello dei divieti lungo i sentieri a Mozzanica, Romano e Ghisalba.

Sacchi con dentro lattine, bottiglie di plastica o vetro, contenitori di stagnola o polistirolo e pure resti di cibo abbandonati vicino alle sponde del fiume Serio. In alcuni casi proprio di fronte a cartelli di divieto dell’abbandono di rifiuti. È quanto rimane solitamente sul territorio del Parco del Serio dopo i fine settimana che vedono molte persone riversarsi nelle zone verdi, in alcuni casi anche attrezzate con panchine e tavoli, presenti lungo il corso d’acqua. Qui trascorrono le giornate estive facendo barbecue e producendo così rifiuti che, poi, dovrebbero portare via. Invece lunedì li si potevano vedere ammassati in diverse parti del parco a Mozzanica, Romano e Ghisalba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA