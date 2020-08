Precipita mentre lavora su una tettoia

Soccorso con l’elicottero a Osio Sotto Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 27 agosto a Osio Sotto. Un uomo di 53 anni è caduto da circa tre metri e mezzo mentre eseguiva alcuni lavori sul tetto di un garage.

Infortunio sul lavoro giovedì 27 agosto a Osio Sotto, lungo la provinciale tra Boltiere e Brembate. Ancora da chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, verso le 15,30, in un’area che si trova alle spalle di un albergo con annesso distributore di carburante, un lavoratore autonomo di 53 anni con la qualifica di lattoniere stava sistemando le scossaline del tetto di un’autorimessa, quando è improvvisamente caduto da un’altezza di circa 3 metri e mezzo e ha riportato un trauma facciale. Scattato l’allarme, sono arrivate le ambulanze del 118 e l’elisoccorso. Il ferito – rimasto cosciente – è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri e dei tecnici dell’Ufficio Psal di Bergamo Ovest di Ats Bergamo per cercare di comprendere la dinamica dei fatti, considerato che l’infortunato stava lavorando da solo.

