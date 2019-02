Precipita per 4 metri, muore operaio

La vittima è un 50enne di Ghisalba Sposato, 50 anni, padre di due figli, vittima di una caduta in un cantiere di Meda, in Brianza. Soccorso dai colleghi, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Il decesso all’ospedale Niguarda.

Si è spento a distanza di alcune ore dal gravissimo infortunio nel quale era rimasto conivolto in un cantiere edile di Meda (Monza-Brianza), cadendo da un’altezza di quattro metri e riportando un trauma cranico devastante. Per Flavio Bani, operaio di 50 anni di Ghisalba, non c’è stato nulla da fare, e nemmeno i due interventi chirurgici ai quali è stato sottoposto all’ospedale Niguarda di Milano sono serviti a dargli una speranza di vita. La sopraggiunta morte cerebrale ha indotto i familiari ad autorizzare il distacco dei macchinari ai quali il paziente era attaccato subito dopo l’operazione subita. L’infortunio su lavoro nel quale è rimasto vittima Flavio Bani si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì. Da qualche tempo il muratore era impegnato a Meda nella costruzione del nuovo edificio dell’Istituto Auxologico Italiano di via Gagarin. Qui si recava ogni mattina, partendo dalla sua casa di Ghisalba, situata in via Francesca, a pochi passi dal centro storico.

