Preso d’assalto un distributore Agip

Colpo con il flessibile a Ghisalba Preso d’assalto un distributore di benzina self-service a Ghisalba nella notte tra giovedì e venerdì: l’allarme dai vicini.

Preso d’assalto un distributore di benzina self-service a Ghisalba nella notte tra giovedì 14 giugno e venerdì 15 giugno. Cinque malviventi sono entrati in azione intorno alle due di notte vicino alla ex statale 498: hanno preso a mazzate il distributore e poi hanno attivato il flessibile. Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme svegliati dai forti rumori. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Treviglio che hanno messo in fuga i ladri che non sono così riusciti a rubare niente.

