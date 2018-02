Rapina un benzinaio e perde i soldi

In cella una guardia giurata Il colpo ai danni di un distributore sulla provinciale 104. Incastrato dalle telecamere: ha usato la sua auto e la pistola del lavoro.

È durata poche ore la fuga del maldestro autore di una rapina a un distributore di benzina Esso, sulla strada provinciale 104 a Cassano d’Adda.In manette è finita una guardia giurata di 56 anni al lavoro presso un istituto di vigilanza privata che ha sede a Treviglio. Di fronte all’arma, regolarmente detenuta e utilizzata dal vigilantes per il suo lavoro, il benzinaio non ha opposto resistenza e ha prontamente provveduto a consegnare l’incasso di metà mattinata. Il più sembrava fatto, ma è stato da quel momento in avanti che il rapinatore ha messo in mostra tutta la sua improvvisazione in ambito criminale. Riconoscibile, nonostante il cappuccio calato sul volto, appena lasciato l’ufficio del distributore Esso, la guardia giurata ha perso per strada gran parte del bottino messo in fretta e furia all’interno di un borsone. Quando se n’è accorto, era troppo tardi.

