Razzia di telefonini al Trony di Treviglio

In azione in 5: bottino da 100 mila euro I malviventi hanno agito nella notte tra martedì e mercoledì: presi in due, altri tre in fuga.

Razzia di telefonini e di apparecchiature tecnologiche nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre al Trony di via Caravaggio 45 a Treviglio. I malviventi, cinque in tutto, hanno agito intorno all’una di notte: hanno fatto irruzione nel punto vendita della catena italiana di negozi specializzati nella vendita di prodotti di elettronica di consumo, di informatica e telefonia tagliando la saracinesca e la vetrina. Hanno rubato telefonini per un valore complessivo di 100 mila euro prima di darsi alla fuga. L’allarme infatti ha subito allertato la vigilanza della Gsi Security Group: le unità operative della vigilanza sono entrate in azione e sono riuscite a bloccare due malviventi, gli altri tre si sono dati alla fuga. La refurtiva è stata recuperata. I carabinieri di Treviglio hanno tratto in arresto i due malviventi che oggi sono stati processati in direttissima.

