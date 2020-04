Rimane schiacciato tra un muro e l’auto

Ferito un 25enne di Verdellino Molta paura e un sospiro di sollievo per un 25enne di Verdellino, travolto e schiacciato nel pomeriggio di Pasqua da un’auto nello spazio interno condominiale di via Dante Alighieri.

Poco prima delle 17 il ragazzo è stato urtato da un’auto in movimento rimanendo schiacciato contro una parete. Le condizioni del ragazzo sono apparse gravi, tanto che sono intervenuti in codice rosso il 118 e l’elisoccorso di Bergamo, ma fortunatamente meno di quanto temuto. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero al Papa Giovanni in codice giallo, con una frattura alla clavicola e traumi al torace, ma è rimasto cosciente e non è in pericolo di vita.

