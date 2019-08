Rogo in casa, c’erano anche due bimbi

Mozzanica, coppia aiutata dal vicino Incendio in un appartamento, situato in una serie di villette a schiera in via Madre Teresa di Calcutta, a Mozzanica.

Nella zona residenziale del paese della Bassa, intorno alle 20.30 di martedì 6 agosto, il rogo è scoppiato all’interno di un’abitazione dove abita una coppia con due bambini di 6 e due anni, insieme alla nonna che abita con loro.

Feriti marito e moglie, i coniugi sono stati estratti dalle fiamme da un vicino di casa che ha chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio. La donna è stata subito medicata ai piedi, ustionati dalle fiamme, il marito è stato trasferito in ospedale. Le loro condizioni non paiono gravi. I bambini non sono rimasti feriti nell’incendio, sul posto tre ambulanze e, oltre ai pompieri, i carabinieri.

