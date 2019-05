Romano e Dalmine verso il ballottaggio

Seriate e Albino riconferma della Lega A Dalmine si profila un ballottaggio Bramani-Alessio e a Romano di Lombardia tra Natali e Nicoli. Mentre gli altri due Comuni sopra i 15mila abitanti, Albino e Seriate, vanno verso la riconferma leghista con Terzi e Vezzoli.

Sono quattro i Comuni oltre a Bergamo sopra i 15mila abitanti in cui in caso di non raggiungimento del 50%+1 di uno dei candidati è previsto il ballottaggio.

A Dalmine si profila il ballottaggio tra il candidato del centrodestra Francesco Bramani e Lorella Alessio del centrosinistra.

A Romano previsto il ballottaggio tra Romualdo Natali e Sebastiano Nicoli.

A Seriate e Albino invece, i dati sembrano confermare abbastanza nettamente i due sindaci uscenti della Lega, rispettivamente Cristian Vezzoli e Fabio Terzi.

