Romano e Treviglio, guasto alla rete

I «Pronto soccorso» sono bloccati Le strutture ospedaliere invitano gli utenti a rivolgersi ad altre strutture finchè il guasto non sarà sistemato.

Da questa mattina, a causa di un grave problema alle linee della rete dati, ai due Pronto Soccorso di Treviglio e Romano di Lombardia la diagnostica strumentale e di laboratorio risulta bloccata. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema e la rete dei trasporti in urgenza-emergenza è già allertata per trasportare i pazienti gravi in altre strutture.

L’ASST Bergamo Ovest invita i cittadini a rivolgersi ad altri Pronto Soccorso del territorio fino alla soluzione del problema per non complicare la gestione dei pazienti già presenti. Le strutture più vicine sono quelle di Zingonia, Ponte San Pietro, Melzo, Crema e Chiari.

E’ possibile consultare l’App Salutile Pronto Soccorso (disponibile gratuitamente per Apple e Android) per vedere il numero di pazienti già presenti e avere indicazioni stradali per raggiungere l’ospedale desiderato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA