Romano, fa il pin e le rubano la benzina

Ragazza minacciata al distributore Digiti il pin e intanto ti rubano il pieno, sfruttando i pochi secondi tra l’attivazione del pagamento da Pos e l’effettiva erogazione della benzina. La vicenda è sulla pagina Fb dell’Associazione Controllo del Vicinato di Romano di Lombardia.

Vittima del colpo, domenica sera 7 gennaio, una ragazza. «Si è fermata in un distributore di Romano per fare benzina alla propria auto, utilizzando per il pagamento la carta di credito, dopo avere digitato il pin e terminata l’operazione di pagamento, quindi pronta per fare benzina gli si sono avvicinati tre individui ben messi ( dall’accento erano probabilmente dei paesi dell’est europeo) rivolgendosi a lei in malo modo e con fare minaccioso intimandogli di spostarsi - si legge nel post on line -. La ragazza molto spaventata ha velocemente recuperato la carta di credito allontanandosi frettolosamente dal distributore, senza poter fare benzina lasciando cosi spazio ai malviventi di usufruire della benzina da lei pagata».

«La ragazza non è stata in grado di vedere di che marca e tipo fosse la macchina e tanto meno prendere il numero di targa, l’unica cosa che è stata in grado di notare, è che era una familiare color grigio. Sicuramente il distributore è dotato di telecamere di sorveglianza, che sicuramente avranno ripreso la scena, quindi consigliamo a questa ragazza di rivolgersi qualora non lo avesse ancora fatto ai carabinieri, per sporgere denuncia e chiedere di visionare le telecamere di sorveglianza del distributore, sperando di poter risalire alla macchina in questione e di conseguenza ai malviventi».

