(Foto by Foto Cesni)

I resti dell’auto nel campo dove si è ribaltata l’auto del 30enne (Foto by Foto Cesni)

Schianto nella notte a Castel Rozzone

Grave un uomo di 30 anni di Pontirolo Grave incidente a Castel Rozzone in piena notte: alle 3 di domenica 30 settembre un uomo di 30 anni è finito fuori strada con la sua auto, una Classe A.

Ancora la dinamica non è chiara, pare che l’uomo abbia fatto tutto da solo e, nell’affrontare la curva che da Lurano porta a Castel Rozzone, sia finito fuori strada. L’auto si è ribaltata più volte in un campo che costeggia la carreggiata.

L’incidente in via Alessandro Manzoni. Il ferito, di Pontirolo, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo alle 4.30 in codice rosso: le sue condizioni paiono critiche. Sul luogo dell’incidente, oltre ai mezzi del 118, anche i carabinieri della zona e i vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA