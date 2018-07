(Foto by Cesni)

L’incidente (Foto by Cesni)

Scontro in moto contro un camion

Gravissimo un uomo a Cologno Un uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Bergamo dopo un incidente con la sua moto. È andato a sbattere contro un camion.

Lo schianto è avvenuto a Cologno al Serio in via dell’Artigianato 22 intorno alle 10 di giovedì 19 luglio. L’impatto è stato molto violento: il motociclista è andato a sbattere a grande velocità contro la fiancata laterale del tir. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha portato il ferito in ospedale a Bergamo.

