Sgominato lo spaccio nel parco del Serio

Carabinieri arrestano 34enne a Cologno Era ricercato da alcuni mesi H.R., il marocchino 34enne, clandestino sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine, rintracciato sabato dai Carabinieri della Stazione di Urgnano durante un mirato servizio di cattura, accusato di diverse centinaia di episodi di “spaccio al dettaglio” di cocaina ed eroina, per un giro d’affari criminale di diverse migliaia di euro.

Gli investigatori dell’Arma hanno in particolare ricostruito la fitta rete di spaccio di droga, svoltasi prevalentemente all’interno del “Parco del Serio” nell’ambito del Comune di Cologno al Serio, da parte del 34enne straniero che si rivolgeva a giovani e meno giovani per lo più della provincia di Bergamo (una decina in tutto i clienti individuati dai Carabinieri). Si trattava di clienti “fidelizzati” che compravano la cocaina o l’eroina dall’extracomunitario, pagando poche decine di euro per dose.

Era il passaparola od i contatti telefonici a stabilire il rapporto di fiducia cliente-spacciatore. Il via vai era diventato frequente ad ogni ora del giorno e della notte, di fatto tutti i giorni della settimana. Veniva sfruttata la presenza della vegetazione delle aree verdi del “Parco del Serio” per gestire, con “riservatezza”, la ragnatela dello spaccio proficuamente attivata. In due anni sono stati infatti di alcune decine di migliaia di euro gli introiti incassati da H.R., probabilmente anello terminale di una catena di spaccio più ampia.

Dopo l’arresto, il 34enne è stato quindi tradotto in carcere a Bergamo. Nei prossimi giorni verrà interrogato dal GIP del Tribunale del capoluogo.

I clienti del magrebino verranno infine segnalati alla Prefettura di Bergamo quali assuntori di droga, per le relative sanzioni amministrative, come appunto previsto dalla Legge vigente.

