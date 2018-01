Siete sobri dopo la discoteca?

Test (con premi) al Bolgia Torna al Bolgia «Notti in sicurezza», l’iniziativa ideata dall’Ats di Bergamo per prevenire le stragi del sabato sera.

Dalle 23 alle 5 un gruppo di volontari, fra i 19 e i 23 anni, avvicinerà i giovani che si recheranno nel locale a ballare per un momento di dialogo e sensibilizzazione. Con opuscoli informativi spiegheranno i rischi per chi si mette al volante dopo aver bevuto. Chi lo vorrà, potrà sottoporsi al test alcolemico all’ingresso e all’uscita del Bolgia: se in entrambi i casi segnerà zero o un valore sotto il limite fissato dalla legge per guidare (pari a 0,5 grammi di alcol per ogni litro di sangue), allora vincerà un ingresso gratuito in discoteca per la serata successiva o una consumazione analcolica gratuita.

