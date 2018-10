Spacciatore di cocaina a 60 anni

I carabinieri lo arrestano a Osio Sotto È stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Treviglio il marocchino 60enne, irregolare sul territorio nazionale, con alle spalle già un precedente penale specifico per droga, fermato venerdì con della cocaina.

I militari dell’Arma hanno notato i movimenti “strani” dello straniero da dentro un Bar del Centro di Osio Sotto. Il 60enne ha accennato un tentativo di fuga ma è stato prontamente bloccato dai Carabinieri della Stazione di Osio Sotto impegnati in quel momento in un’ordinaria attività di pattugliamento urbano. Oltre alle 5 dosi di cocaina, per un peso complessivo di alcuni grammi, i militari hanno anche sequestrato circa 200 euro, provento presumibilmente dell’attività di spaccio, e i telefoni cellulari che l’uomo usava per tenere i contatti con i suoi clienti.

Senza opporre alcuna resistenza, il 60enne è stato quindi temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Treviglio, su disposizione del PM di turno, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di sabato davanti al Tribunale di Bergamo.

