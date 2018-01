Malore al cimitero

Muore 74enne a Spirano È successo nel pomeriggio di martedì 16 gennaio in via Pace.

Probabilmente è stato un’improvviso malore a non lasciare scampo a un 74enne che si trovava all’interno de cimitero. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava eseguendo dei lavori di manutenzione all’interno di una botola quando verso le 14.30 di martedì 16 gennaio si è sentito male. Vani i soccorsi. Sul posto il personale del 118 che ha tentato di rianimare il 74enne ma non c’è stato nulla da fare. È dovuta intervenire un’autogru dei Vigili del Fuoco per recuperare il corpo dell’uomo di cui ancora non si conosco le generalità.

