Stop all’alcol tra i minorenni

A Treviglio scatta l’ordinanza In vigore da lunedì, 24 ore su 24 e fino al 30 settembre. E di notte solo bottiglie di plastica.

Giro di vite contro l’abbandono selvaggio di bottiglie in vetro e per impedire ai minori di 18 anni di consumare alcolici in aree a uso pubblico. I divieti entreranno in vigore per la prima volta domani a Treviglio, inseriti nell’ordinanza del sindaco Juri Imeri, che avrà valore fino al 30 settembre. Il primo divieto scatterà dalle 20 alle 2 ed è rivolto ai titolari o gestori di punti di somministrazione alimenti e bevande, la cui attività è situata lungo e all’interno della prima circonvallazione: dovranno farsi carico di non distribuire bevande in contenitori di vetro, di posizionare bidoni per la raccolta di rifiuti e bicchieri in plastica.

