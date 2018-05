Superstrada Bergamo-Treviglio

La Regione apre al progetto L’assessore Terzi dopo l’incontro dei funzionari con il Cda della società: «Seguire sempre il principio di sostenibilità ambientale».

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Claudia Terzi apre alla costruzione della superstrada Bergamo-Treviglio. Lo fa dopo l’incontro che alcuni funzionari del suo assessorato hanno avuto con il Consiglio di amministrazione di Autostrade bergamasche spa, la società proponente il progetto, e dopo che un mese fa Terzi aveva definito l’infrastruttura non una priorità. Ora, però, la superstrada sembra aver fatto qualche passo in avanti in graduatoria. Soprattutto dopo che, durante l’incontro a Palazzo Lombardia, sono stati sciolti alcuni nodi che avevano inizialmente spinto l’assessore a tenere in «stand-by» il suo giudizio.

