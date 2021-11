Tampona un camion lungo la A4: muore un 40enne originario di Treviglio L’incidente attorno alle 9, nel tratto compreso tra Agrate e Monza: illeso il conducente del mezzo pesante.

Un uomo di 40 anni, originario di Treviglio e residente in provincia di Cremona, ha perso la vita nella mattinata di lunedì 29 novembre lungo la tangenziale Est, nel tratto compreso tra Agrate e Monza di innesto con l’A4: l’incidente attorno alle 9. L’uomo, alla guida di un furgoncino avrebbe tamponato un camion che lo precedeva per cause ancora da accertare.

L’autista è morto nell’impatto mentre il 54enne alla guida del camion non ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, insieme al personale dell’Ats di Novate: i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

