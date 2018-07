Treviglio, investito sulle strisce pedonali

Si spegne poco dopo in ospedale Giuseppe «Pino» Chierichetti aveva 85 anni. Lunedì era a piedi. Travolto da un’auto, sembrava ferito lievemente: è spirato nel pomeriggio.

Inizialmente era rimasto cosciente e, nonostante la botta, parlava e sembrava non aver riportato ferite gravi. Invece dopo nove ore la situazione è precipitata e Giuseppe Chierichetti, detto Pino, uno dei più noti commercianti di Treviglio, è morto all’ospedale della città: aveva 85 anni.

Pochi minuti prima delle 8 di lunedì 9 luglio era stato investito sulle strisce pedonali allo svincolo tra via XXIV Maggio e via Diaz, in centro a Treviglio e non lontano da casa, da un’Opel Corsa guidata da un venticinquenne di Caravaggio. Soccorso dal 118, era stato trasferito in codice giallo - più che altro per l’età avanzata - all’ospedale. Poi, pare a causa di una emorragia interna, è spirato nel pomeriggio. Giovedì la salma sarà trasferita nella chiesa parrocchiale di San Zeno dove, alle 10,30, saranno celebrati i funerali.

