Il luogo dell’incidente a Treviglio in via Cesare BattistiLuca Cesni

Treviglio, moto investe bimbo di 6 anni

Grosso spavento, ma non è grave Nella serata di sabato 8 agosto verso le 18.30 è intervenuto l’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto in via Cesare Battisti a Treviglio. Verso le 18.30 un bimbo di 6 anni stava attraversando la strada sulle strisce con la mamma, quando un motociclo lo ha investito.

Grosso spavento per tutti, in primis per la mamma perchè il bambino, in un primo momento le sue condizioni sembravano gravi. Dopo qualche minuto fortunatamente si è ripreso. I medici del 118 che sono intervenuti con un’ambulanza e un’auto medica hanno prestato i primi soccorsi e hanno constato che il bimbo non aveva subito gravi conseguenze

Per precauzione, tuttavia, è stato chiamato l’elisoccorso che lo ha trasportato in codice giallo a Bergamo all’ospedale Papa Giovanni.

Anche la mamma, comprensibilmente sotto choc, è stata trasportata in ospedale in codice verde per essere visitata.

