Treviglio, nuovo polo commerciale

Aperta la ricerca di personale Il nuovo comparto commerciale sorgerà in via Bergamo, lungo la ex statale 42: sulla recinzione del cantiere anche l’avviso di ricerca personale.

Nasce il polo dello shopping «Porta Nord» a Treviglio e con il cantiere si apre anche la ricerca di personale. Il nuovo comparto commerciale sorgerà in via Bergamo, lungo la ex statale 42: in costruzione due capannoni che ospiteranno quattro medie strutture di vendita: di certo l’«Eurospin» e un punto per l’igiene personale e della casa, molto probabilmente anche un’attività legata a tessuti/biancheria e un’altra del settore alimentazione e cura animali domestici. Sulla recinzione del cantiere anche un cartello d’avviso per la ricerca di personale. La specifica offerta di lavoro riguarda per ora addetti ai reparti macelleria, salumeria e ortofrutta, inoltre ausiliari alle vendite, scaffalisti e cassa, oltre a una persona da occupare al bistrot.

