Trovato con mezzo chilo di hashish

Arrestato un 35enne a Zingonia Venerdì i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di Alzano Lombardo, di origine senegalese, trovato in possesso di oltre mezzo kg di hashish.

L’uomo, con alle spalle già altri precedenti in materia di droga per cui si trovava, tra l’altro, anche in affidamento in prova al Servizio Sociale, è stato fermato in Corso Europa a Osio Sotto, a Zingonia, a bordo del proprio veicolo, un’utilitaria, al cui interno erano nascosti cinque panetti di hashish oltre ad un’altra parte sfusa. L’extracomunitario era venuto nella Bassa per rifornirsi dello stupefacente recuperato dai militari della Stazione di Zingonia, che sono appunto intervenuti dopo aver individuato il movimento sospetto dell’africano.

Sequestrati altresì 150 euro rivenuti sempre nella materiale disponibilità dello straniero.

Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione del PM di turno, il 35enne è stato quindi ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia CC di Treviglio, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna davanti al Tribunale di Bergamo.

