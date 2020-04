Tutti a casa ma non gli spacciatori

Arresto e denuncia a Covo e Verdellino In un caso il controllo è stato effettuato nell’ambito del decreto covid-19.

A Verdellino un controllo del territorio volto al rispetto del decreto covid-19. ha permesso di fermare un 36enne pregiudicato residente in paese che, oltre ad essere stato sanzionato per la violazione amministrativa prevista, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché trovato in possesso di tre dosi di marijuana, una dose di hashish. In questo caso, più alto l’importo in denaro sequestrato, ben 660 euro.

A Covo, gli uomini dell’Arma hanno arrestato un 31enne pregiudicato di Romano di Lombardia mentre cedeva della cocaina ad un acquirente in via De Micheli. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un grammo di cocaina ed altri 90 grammi di eroina, oltre che materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 80 euro ritenuti provento dell’illecita attività.

