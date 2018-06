Un addio colorato alla piccola Iaia

«A tutti diceva: la vita è bella, vivila bene» Chiesa gremita al funerale della bambina scomparsa a 9 anni a causa di una grave malattia. «Solare e fiduciosa nonostante le sofferenze».

I genitori di Ilaria «Iaia» Orlando volevano che l’ultimo saluto alla loro amata figlia, nella parrocchiale di Romano, si trasformasse in un momento di gioia, con canti, fiori, disegni, racconti, tante belle testimonianze dei suo compagni di classe, dei familiari e anche immagini, e così è stato. Chiesa di Santa Maria Assunta gremita ieri mattina per il funerale della bambina di 9 anni, sopraffatta da un male incurabile che l’aveva assalita sei anni fa. La piccola si è spenta domenica pomeriggio nel reparto di Oncologia pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e martedì mattina la sua bara bianca è stata accompagnata per le esequie funebri a Romano, città dove Ilaria viveva con la mamma Ida, il papà Giovanni e il fratellino Alessandro. Ad accoglierla, davanti al monumento ai caduti, tanti colleghi dei due genitori e una rappresentanza di studenti del locale Istituto superiore «G.B. Rubini» dove la mamma insegna.

