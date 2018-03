Urgnano, ladro bloccato sul balcone

Ma dopo la denuncia ritorna libero Tentato furto in un condominio a Urgnano: nei guai un 25enne scoperto dal proprietario e dai vicini di casa. Che poco dopo è tornato in libertà.

Bloccato sul terrazzo dopo un tentativo di furto in un condominio, è stato denunciato a piede libero. Protagonista un 25enne di nazionalità ucraina che, l’8 marzo, ha sfondato una portafinestra ferendosi a una mano ed è stato subito scoperto dal proprietario dell’appartamento, che stava rincasando. In aiuto della vittima sono intervenuti anche i vicini di casa. Il giovane intruso, dopo aver saltato diversi balconi, è rimasto bloccato sul terrazzo dell’ultimo appartamento, dove è stato bloccato dai carabinieri. Ora è stato già rimesso in libertà.

