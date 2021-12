Vaccini nella Bergamasca, ecco i dati aggiornati. Terze dosi anche a Natale Giupponi (Ats): «L’obiettivo è raggiungere con la terza dose i cittadini bergamaschi il più presto possibile, mettendo in campo tutte le risorse che questo territorio possiede e che non si sono mai tirate indietro in quasi due anni di pandemia da Coronavirus». Il 25 dicembre sarà aperto il centro vaccinale di Ciserano presso la Casa di Cura Habilita dalle 9 alle 12.

L’Agenzia di tutela della salute di Bergamo ha fatto il punto sulla situazione della vaccinazioni terza dose anti Covid19 e vaccinazioni pediatriche anti Covid19. «Ats Bergamo ringrazia tutti quanti stanno già lavorando per assicurare la somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid19 stiamo positivamente lavorando pure con gli ospedali privati per potenziare anche la loro partecipazione alla campagna vaccinale. L’obiettivo è raggiungere con la terza dose i cittadini bergamaschi il più presto possibile, mettendo in campo tutte le risorse che questo territorio possiede e che non si sono mai tirate indietro in quasi due anni di pandemia da Coronavirus», così Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo.

VACCINAZIONI TERZA DOSE ADULTI

• vaccinazioni effettuate dal 20/09 al 16/12: n. 253.772

• vaccinazioni effettuate il 16/12: n. 12.608

VACCINAZIONI RSA e RDS

• RSA vaccinazioni effettuate dal 20/09 al 16/12: n. 10.114

• RSD vaccinazioni effettuate dal 20/09 al 16/12: n. 714

VACCINAZIONI DOMICILIARI

Procedono anche le vaccinazioni domiciliari con 2.687 somministrazioni di terza dose anti Covid19 effettuate dal 20/09 al 16/12. Alla campagna partecipano 315 medici di medicina generale per i loro assistiti; tra questi 62 hanno dato la disponibilità a vaccinare i pazienti cosiddetti “orfani” vale a dire i pazienti il cui medico di medicina generale non effettua la vaccinazione domiciliare.

Per quanto riguarda i pediatri di famiglia sono 116 quelli che stanno vaccinando presso i centri vaccinali.

VACCINAZIONI IN FARMACIA

• 55 sono le farmacie aderenti; di queste 24 stanno già effettuando le somministrazioni

• somministrazioni terza dose antiCovid effettuate dal 20/09 al 16/12 in farmacia: n. 3.123

VACCINAZIONI PEDIATRICHE

• prenotazioni dal 17 al 24 dicembre: n. 4.562 su 5.578 slot configurati

• prenotazioni dal 25 al 31 dicembre: n. 681 su 2.444 slot configurati

• somministrazioni pediatriche effettuate il 16/12: n. 441

25 DICEMBRE: VACCINAZIONI A CISERANO PRESSO HABILITA

Il sistema sanitario territoriale assicurerà le vaccinazioni anti Covid19 anche nella giornata di Natale. Il 25 dicembre sarà infatti aperto il centro vaccinale di Ciserano presso la Casa di Cura Habilita dalle 9 alle 12. A vaccinare sarà il direttore sanitario dottor Umberto Bonassi, prenotazioni sulla piattaforma regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA